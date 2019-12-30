«Увидишь ледяные шапки на Марсе»: Евгений Куйвашев подарил мальчику телескоп, который он попросил в письме для «Елки желаний»

СЕГОДНЯ 19:46 2019-12-30T19:46:28+03:00

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Евгений Куйвашев подарил 10-летнему Кириллу Морозову телескоп, который он попросил в письме для «Елки желаний». Открытку с просьбой о подарке губернатор снял в Кремле. Мечту сына, борющегося с онкологическим заболеванием и пережившего тяжелый курс терапии, разместила на открытке мама.

- В этом году, когда Кирилл писал письмо Деду Морозу, конкретно попросил телескоп. Я увидела ссылку в интернете, что открылась «Елка желаний», и перенаправила письмо туда и - к нашему удивлению, мы полны эмоций и впечатлений - поступил звонок, что наше желание готовы исполнить, - рассказала мама мальчика Анна Морозова.

«Елка желаний» - благотворительная акция, призванная исполнить мечты тяжело больных детей и детей в трудной жизненной ситуации. Подарок Кириллу сегодня вручили на губернаторской елке в резиденции главы Свердловской области.

- Увидишь ледяные шапки на Марсе, кольца Сатурна. А вообще самое главное, что ты увидишь - что небо живет, как человек. Я хотел бы пожелать тебе здоровья. И чтобы ты очень много интересного увидел с помощью этого телескопа. Я сам астроном-любитель, и начинал в твоем примерно возрасте с такого телескопа, - сказал мальчику, вручая подарок, заместитель губернатора Павел Креков.

Кирилл рассказал, что с помощью подарка губернатора будет искать главную звезду на небосклоне - самую большую и яркую.

ИСТОЧНИК KP.RU