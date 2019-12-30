В Екатеринбурге ищут молодого человека в куртке, похожей на рабочую телогрейку

СЕГОДНЯ 19:02 2019-12-30T19:02:17+03:00

Боровков Кирилл ушел из дома три дня назад

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге ищут 29-летнего молодого человека в куртке, похожей на рабочую телогрейку. Боровков Кирилл Олегович ушел из дома три дня назад - 27 декабря. Он ушёл в неизвестном направлении и не вернулся. Его поисками сейчас занимается «Лиза Алерт».

- Он был одет в тёмно-синюю куртку с капюшоном с оранжевой полоской на спине (как телогрейка у рабочих), чёрные спортивные штаны, чёрные дутые сапоги, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Приметы:

Рост: 180 см

Телосложение: худощавое

Цвет глаз: серо-голубые

Волосы: русые короткие

Если вы знаете, где может находится Боровков Кирилл, позвоните в поисковой отряд «Лиза Алерт»: 8-800-700-54-52, 8-904-163-99-57 (Юлия).

ИСТОЧНИК KP.RU