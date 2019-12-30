В Екатеринбурге ищут молодого человека в куртке, похожей на рабочую телогрейку
В Екатеринбурге ищут 29-летнего молодого человека в куртке, похожей на рабочую телогрейку. Боровков Кирилл Олегович ушел из дома три дня назад - 27 декабря. Он ушёл в неизвестном направлении и не вернулся. Его поисками сейчас занимается «Лиза Алерт».
- Он был одет в тёмно-синюю куртку с капюшоном с оранжевой полоской на спине (как телогрейка у рабочих), чёрные спортивные штаны, чёрные дутые сапоги, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Приметы:
Рост: 180 см
Телосложение: худощавое
Цвет глаз: серо-голубые
Волосы: русые короткие
Если вы знаете, где может находится Боровков Кирилл, позвоните в поисковой отряд «Лиза Алерт»: 8-800-700-54-52, 8-904-163-99-57 (Юлия).
ИСТОЧНИК KP.RU