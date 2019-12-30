СЕГОДНЯ 18:29 2019-12-30T18:29:49+03:00

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В Свердловской области инспекторы ГИБДД проверяют автобусы, перевозящие детей. Рейдовые мероприятия проводятся в местах массового пребывания школьников. Например, сотрудники госавтоинспекции проверяют автобусы, перевозящие детей в цирк, аквапарк, театры и ледовые городки.

- Помимо проверки технического состояния транспортных средств, осуществляется проверка выполнения перевозчиками требований законодательства в области перевозки детей и пассажиров в целом, - рассказали в ГИБДД Свердловской области.

С 27 декабря сотрудники ГИБДД осмотрели 30 заказных автобусов. Выявлено два факта нарушений правил перевозки детей-пассажиров, по которым возбуждены административные производства.

Госавтоинспекция напоминает, что если в автобусе находится больше восьми детей, перевозка должна осуществляться в дневное время. Исключение составляет поездка до аэропортов и вокзалов при протяженности маршрута не более 100 км. При длительности поездки более 12 часов группу детей должен сопровождать медработник. К управлению автобусами допускаются только водители, имеющие стаж в категории «D» не менее года в течение трех последних лет. На переднем и заднем стеклах автобуса должны быть установлены опознавательные знаки «Перевозка детей» и «Ограничение скорости 60 км/ч».

ИСТОЧНИК KP.RU