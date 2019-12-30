2019-12-30T17:28:25+03:00
Общество

В Верхней Пышме задержали пьяного отца, который перевозил без кресла и ремней двухлетнюю дочь

Инспекторам ГИБДД о пьяном водителе сообщили прохожие
Алина СУРИНА
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Фото: ГИБДД Свердловской областиФото: ГИБДД Свердловской области
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В Верхней Пышме пьяный мужчина перевозил двухлетнюю дочь без кресла и не пристегнутую ремнями безопасности. Его задержали инспекторы ГИБДД. 34-летнего нарушителя поймали во время рейда. О пьяном уральце сотрудникам Госавтоинспекции сообщили прохожие. В машине кроме отца была и мать девочки - тоже нетрезвая.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Фото: ГИБДД Свердловской области

- Водитель подтвердил, что выпил немного спиртного. На место происшествия также были вызваны сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. В ходе разбирательства инспекторами ДПС было установлено, что водитель уже 17 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД – за превышение скоростного режима и неиспользование ремней безопасности. От дачи каких-либо объяснений родители ребенка отказались, а водитель отказался и от прохождения процедуры освидетельствования на состояние опьянения, - рассказали в ГИБДД Свердловской области.

За отказ от освидетельствования и за нарушение перевозки детей в отношении отца ребенка составили административные материалы. Маме сотрудники ПДН написали административное дело по статье «ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по обеспечению сохранности жизни и здоровья дочери».

Фото: ГИБДД Свердловской области

Фото: ГИБДД Свердловской области

Кроме родителей двухлетней девочки, во время рейда задержали еще 60 водителей, находящихся за рулем в нетрезвом состоянии. Еще 19 человек отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Нарушителям грозят крупные штрафы и лишение права управления. Еще пять водителей будут привлечены уже к уголовной ответственности - их повторно задержали пьяными. Кроме этого, почти 80 водителей сели за руль без прав. Все они также привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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