2019-12-30T17:07:23+03:00
Происшествия

Били бутылкой от водки: в Екатеринбурге влюбленная парочка расправилась с товарищем из-за сотового телефона

Теперь новогодние праздники на протяжении долгих лет им придется провести в тюрьме
Алина СУРИНА
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"Грабители" устроили в квартире убитого бардак Фото: СК по Свердловской области"Грабители" устроили в квартире убитого бардак Фото: СК по Свердловской области
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В Екатеринбурге за решетку отправили влюбленную парочку, убившую своего товарища из-за сотового телефона. 27-летний мужчина и его 34-летняя сожительница в январе 2019 года отмечали новогодние праздники в гостях у своего 52-летнего друга в доме на улице Дагестанской. Чтобы забрать у хозяина квартиры телефон, парочка решила расправиться с мужчиной с помощью пустой бутылки, ножа и ножниц. Мужчина скончался от множественных ранений.

- Преступление было совершено вскоре после многодневных новогодних праздников, от которых некоторые граждане далеко не сразу готовы переключиться в обычный ритм жизни. Именно к такой категории людей относятся и наши «герои». Соседи погибшего мужчины потеряли его из виду. Через трое суток, заподозрив неладное, граждане обратились за помощью в полицию. Жильцов насторожило то, что дверь квартиры была приоткрыта, а когда люди заглянули внутрь, обнаружили бездыханное тело соседа на полу, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Парочку нашли по оставленных ими уликам Фото: СК по Свердловской области

Парочку нашли по оставленных ими уликам Фото: СК по Свердловской области

Чтобы запутать полицейских, женщина предложила своему сожителю устроить в квартире беспорядок, чтобы было похоже, что в квартире произошло ограбление. Пока парочка раскидывали вещи, они нашли и другие ценные вещи. По данным следствия, они забрали электродрель, планшет и две металлические кастрюли.

Парочку нашли с помощью улик. В совершении преступления они признались. Соучастников осудили по статьям «убийство, совершённое группой лиц, сопряжённое с разбоем» и «разбой, совершённый с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего». Мужчина проведет в исправительной колонии строгого режима 18 лет, его соучастница - 17 лет в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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