ЕВРАЗ направил 16,5 млн рулей на новогодние подарки детям на Урале

СЕГОДНЯ 15:59 2019-12-30T15:59:20+03:00

В этом году в новогодний подарок, кроме традиционных сладостей, входит водонепроницаемая Bluetooth-колонка, коврик-раскраска с фломастерами, карточная игра «Дорисуй праздник»

Свыше 20 тысяч детей Нижнего Тагила и Качканара получат подарки от ЕВРАЗа к Новому году

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Свыше 20 тысяч детей Нижнего Тагила и Качканара получат подарки от ЕВРАЗа к Новому году. Компания направила на их приобретение 16,5 млн рублей.

Подарки получат не только дети работников ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК, но и воспитанники всех детских домов и реабилитационных центров Нижнего Тагила и Качканара, дети с ограниченными возможностями здоровья, воспитанники детских садов МАДОУ «Радость».

В этом году в новогодний подарок, кроме традиционных сладостей, входит водонепроницаемая Bluetooth-колонка, коврик-раскраска с фломастерами, карточная игра «Дорисуй праздник».

В каникулы для детей Нижнего Тагила и Качканара пройдет около 70 театрализованных представлений. В ДК НТМК покажут сказку «Белоснежка и семь гномов», во Дворце культуры школьников – «Щелкунчик. Новый уровень 2020». Во Дворце культуры Качканара подготовили театральное представление «Новогодние приключения Фьорков».

Перед новогодними каникулами металлурги и горняки ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК проведут волонтерские акции. Сотрудники цехов пойдут в подшефные школы и детские сады и поздравят ребят с Новым годом.