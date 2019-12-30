«Дом - ровесник Уралмаша»: в Екатеринбурге за год переселили из бараков больше 280 семей

СЕГОДНЯ 14:40 2019-12-30T14:40:59+03:00

В Екатеринбурге за год переселили из бараков больше 280 семей Фото: Алексей БУЛАТОВ

На это потребовалось свыше семи тысяч «квадратов» жилья

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За минувший год в Екатеринбурге из старых домов-бараков, готовящихся под снос, переселили больше 280 семей. На это потребовалось свыше семи тысяч квадратных метров жилья.

Накануне новогодний подарок получили 16 семей – вместо старых домов в Верх-Исетском районе. Общая площадь выкупленного фонда составила 539 «квадратов». Перед тем, как переселить новых жильцов, все дома прошли ряд проверок.

- Дом, в котором я раньше жил, построен еще в 1932 году, здание – ровесник Уралмаша. То, в каких условиях мы жили раньше и то, что предоставлено взамен – небо и земля, - отметил новосел Игорь Садковой.

Постепенно все старые и аварийные дома сносятся с карты города, а на их месте создаются современные, комфортные многоэтажки.

ИСТОЧНИК KP.RU