2019-12-30T14:15:30+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ принял участие в новогоднем празднике для воспитанников детского дома в Екатеринбурге

В гости к детям вместе с сотрудниками Банка приехали ученики средней общеобразовательной школы из поселка Косулино и группа актеров-волонтеров
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Актеры вместе с добровольцами УРАЛСИБа провели веселое представлениеАктеры вместе с добровольцами УРАЛСИБа провели веселое представление
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Банк УРАЛСИБ в Екатеринбурге принял участие в новогоднем празднике "Волшебство под Новый Год" для воспитанников коррекционного детского дома №3, организованного благотворительным фондом "Благо дарим вместе".

В гости к детям вместе с сотрудниками Банка приехали ученики средней общеобразовательной школы из поселка Косулино и группа актеров-волонтеров, исполнивших роль аниматоров на празднике.

Гости из Косулино устроили для хозяев праздника небольшой концерт

Гости из Косулино устроили для хозяев праздника небольшой концерт

Актеры вместе с добровольцами УРАЛСИБа провели веселое представление с конкурсами, викторинами и развивающими играми, в которых школьники и воспитанники детдома приняли активное участие, играя вместе и поддерживая друг друга.

Гости из Косулино устроили для хозяев праздника небольшой концерт.

Сотрудники УРАЛСИБа вручили детям подарки, приобретенные на средства, выделенные Банком, а также дополнительно собранные коллективом УРАЛСИБа в Екатеринбурге.

Сотрудники УРАЛСИБа вручили детям подарки

Сотрудники УРАЛСИБа вручили детям подарки

Сотрудничество с фондом "Благо дарим вместе" стало доброй традицией для Екатеринбургского филиала УРАЛСИБа. Мероприятия для воспитанников детских учреждений, которые Банк проводит совместно с фондом, неизменно вызывают живой отклик всего коллектива Банка в Екатеринбурге.

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