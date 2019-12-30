2019-12-30T14:02:58+03:00
Общество

Не моют руки и не ставят прививки: свердловская прокуратура нашла виновных в отравлении детей в саду

Восемь случаев инфекции зарегистрировали во второй половине ноября
Мария Трапезникова
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Во второй середине ноября восемь воспитанников детского сада в Каменске-Уральском отравилисьВо второй середине ноября восемь воспитанников детского сада в Каменске-Уральском отравилисьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Каменска-Уральского завершила проверку информации об отравлении детей в детском саду №79. С 14 по 27 ноября было зарегистрировано восемь таких случаев. К проверке подключили региональный Респотребнадзор.

- В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. В том числе в период карантина не проходила заключительная дезинфекция, - отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Помимо этого, персоналу садика не провели инструктаж о том, что делать, чтобы предотвратить распространение инфекции. Также в столовой не соблюдаются правила личной гигиены среди персонала, работники не проходили медосмотров и обязательные вакцинации.

В итоге, прокуратура в адрес заведующего детского сада внесла представление об устранении всех нарушений, а также привлекла в ответственности 10 должностных лиц, трем из них назначили штрафы по пять тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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