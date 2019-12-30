Спрос вырос почти в 7 раз: жители Китая полюбили уральское пиво
За прошедший год Свердловская область увеличила экспорт многих продуктов, среди которых оказалось и пиво. Одним из самых частых покупателей стал Китай. Так, доставка пива в Поднебесную за 9 месяцев выросла в 6,8 раз.
Очень хорошо на китайский рынок вышло предприятие «Тагильское пиво». Со следующего года пивовары будут получать федеральную господдержку на транспортные расходы.
- Экспорт масложировой продукции увеличился втрое, укрепились в Китае позиции уральского «ГОСТовского пломбира» - с ноября сладкая продукция на постоянной основе экспонируется на площадке «Русского дома» в городе Чэнду, - отметили в региональном департаменте информполитики.
В общем, свердловская продукция поставляется в такие страны, как Афганистан, Азербайджан, Германия, Иран, Казахстан, Франция и другие.
ИСТОЧНИК KP.RU