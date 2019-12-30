«Памагити»: Екатеринбург застыл в девятибалльных предновогодних пробках

СЕГОДНЯ 12:34 2019-12-30T12:35:40+03:00

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На часах только полдень, разгар последнего (а для кого-то и нет) рабочего дня, а Екатеринбург уже погрузился в девятибалльные пробки и медленно, но верно ползет до отметки 10. Свою роль, конечно, сыграла и плохая погода, но эта ситуация быстро исправляется дорожными рабочими, которые разгребают улицы от снежных завалов.

Фото: Яндекс.Карты

Согласно сервису «Яндекс.Карты» вся центральная часть города застыла намертво – местами красный оттенок пробок перетекает в бордовый. Сразу несколько аварий произошло на Объездной дороге, улице Малышева и в районе Уктуса.

Но, даже несмотря на это, горожане не унывают и пытаются поднять настроение веселыми комментариями.

Кто-то готов начинать праздновать прямо сейчас. Фото: Яндекс.Карты

А кому-то, кажется, очень нужна помощь. Фото: Яндекс.Карты

ИСТОЧНИК KP.RU