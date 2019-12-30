Перед Новым годом малышей переоденут в костюмы Дедов Морозов

СЕГОДНЯ 12:10 2019-12-30T12:11:00+03:00

В праздничной «обертке» их передадут из роддома в руки молодых родителей

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Накануне Нового года младенцев, которые появились на свет в стационарах ЕКПЦ (Екатеринбургского клинического перинатального центра), оденут в костюмчики Дедов Морозов. Так малышей и их родителей планируют поздравить с праздником сотрудники центра.

Колпачки и «сапожки» собственноручно сшили работники ЕКПЦ. Уже 31-го числа всех малышей выпишут и передадут в руки пап-счастливцев.

- Люди ждут в Новый год чудес, волшебства и подарков. Рождение ребенка уже само по себе является подарком судьбы, но еще приятнее получать «презенты» в красивой «обертке», - рассказал главврач ЕКПЦ Сергей Мартиросян. – Поэтому нам захотелось устроить сюрприз для тех, кто встретит его уже в статусе родителей.

Такое мероприятие сотрудники центра проводят впервые, они же надеются, что это станет доброй новогодней традицией.

ИСТОЧНИК KP.RU