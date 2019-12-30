По два бокала на человека: уральцы не любят пить шампанское на Новый год

СЕГОДНЯ 11:48 2019-12-30T11:48:27+03:00

В Свердловской области почти на пьют шампанское на Новый год Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Жители Свердловской области предпочитают поднимать в новогодние праздники бокалы не с шампанским, а с чем-нибудь «покрепче». К нам выводам пришли аналитики агентства «РИА Рейтинг», проанализировав, какой регион России больше всего выпивает в праздники шампанского.

- Объем шампанского, выпитого в регионах, оценивался на основе месячной статистики Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, - отмечают аналитики. – Потребление в новогодние праздники рассчитано как разница между продажей шампанского в декабре и январе и среднемесячной с февраля по ноябрь. Количество выпитого приведено в бокалах объемом 150 миллилитров.

Оказалось, что больше всего игристое любят жители Ненецкого автономного округа, Мурманской области и Камчатского края. В среднем, в этих регионах приходится около четырех бокалов на человека.

Меньше всего любят шампанское в Ингушетии и Чечне – средние продажи игристых вин на праздники не превышают здесь четверти чайной ложки на человека.

А вот Свердловская область находится где-то посередине – она заняла 26 место из 85. В среднем, на человека приходится два бокала шампанского в новогодние праздники.

ИСТОЧНИК KP.RU