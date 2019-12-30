Готовиться уже начали: в новом году «Лыжня России» пройдет в Нижнем Тагиле
Всероссийская ежегодная лыжная гонка «Лыжня России» в следующем, 2020-м, году назначена на 8 февраля. Старт дадут от полигона «Старатель» в Нижнем Тагиле. Подготовка к массовому мероприятию уже началась.
- Уже составлен маршрут гонки: длина дистанции для профессионалов составил 10 километров, традиционный забег составил 2,5 километра, - рассказали в департаменте информполитики Свердловской области. – Победители профессиональной гонки получат в подарок снегоходы.
По традиции, всех участников забега накормят солдатской кашей и напоят горячим чаем, а еще выдадут фирменные майки, шапки и шарфы.
ИСТОЧНИК KP.RU