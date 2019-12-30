2019-12-30T11:21:52+03:00
Общество

Готовиться уже начали: в новом году «Лыжня России» пройдет в Нижнем Тагиле

Дистанция для профессионалов – 10 километров, для любителей – 2,5 километра
Мария Трапезникова
Поделиться:
Традиционная "Лыжня России" пройдет 8 февраля в Нижнем ТагилеТрадиционная "Лыжня России" пройдет 8 февраля в Нижнем ТагилеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Всероссийская ежегодная лыжная гонка «Лыжня России» в следующем, 2020-м, году назначена на 8 февраля. Старт дадут от полигона «Старатель» в Нижнем Тагиле. Подготовка к массовому мероприятию уже началась.

- Уже составлен маршрут гонки: длина дистанции для профессионалов составил 10 километров, традиционный забег составил 2,5 километра, - рассказали в департаменте информполитики Свердловской области. – Победители профессиональной гонки получат в подарок снегоходы.

По традиции, всех участников забега накормят солдатской кашей и напоят горячим чаем, а еще выдадут фирменные майки, шапки и шарфы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Памагити»: Екатеринбург застыл в девятибалльных предновогодних пробках
Перед Новым годом малышей переоденут в костюмы Дедов Морозов
По два бокала на человека: уральцы не любят пить шампанское на Новый год
Готовиться уже начали: в новом году «Лыжня России» пройдет в Нижнем Тагиле
Спели про самолеты, вьюгу и «Пять минут»: в Кольцово устроили предновогодние песни и пляски
В Екатеринбурге прикрыли интернет-магазины, продающие таблетки для похудения
Хотел выбросить и сбежать: в Екатеринбурге поймали мужчину, который пытался провезти три килограмма наркотиков
Использовали «отвороты» и хитрость: на Урале под суд отправили банду «черных риэлторов», укравших 25 миллионов
Провожать пассажиров Кольцово будет новым голосом
На Урале неизвестные «штрафуют» бизнесменов по фальшивым документам
Была в пуховике и кроссовках: на Урале ищут 15-летнюю школьницу, пропавшую пять дней назад
Не отвечала требованиям пожарных: в Екатеринбурге приставы сняли с петель дверь-нарушительницу
«Глаз просто выпал и висел в месиве»: волонтеры из Екатеринбурга спасают одноглазую кошку, которую переехала машина