Готовиться уже начали: в новом году «Лыжня России» пройдет в Нижнем Тагиле

СЕГОДНЯ 11:21 2019-12-30T11:21:52+03:00

Дистанция для профессионалов – 10 километров, для любителей – 2,5 километра

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Всероссийская ежегодная лыжная гонка «Лыжня России» в следующем, 2020-м, году назначена на 8 февраля. Старт дадут от полигона «Старатель» в Нижнем Тагиле. Подготовка к массовому мероприятию уже началась.

- Уже составлен маршрут гонки: длина дистанции для профессионалов составил 10 километров, традиционный забег составил 2,5 километра, - рассказали в департаменте информполитики Свердловской области. – Победители профессиональной гонки получат в подарок снегоходы.

По традиции, всех участников забега накормят солдатской кашей и напоят горячим чаем, а еще выдадут фирменные майки, шапки и шарфы.

ИСТОЧНИК KP.RU