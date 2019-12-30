Спели про самолеты, вьюгу и «Пять минут»: в Кольцово устроили предновогодние песни и пляски

СЕГОДНЯ 11:09 2019-12-30T11:10:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В аэропорту Кольцово уже вовсю готовятся к новогодним праздникам – встречают прилетающих не только колючими морозами (с утра столбики термометров опустились до -30), но и праздничным настроением.

Фото: пресс-служба аэропорта Кольцово

Сегодня, 30 декабря, в зоне прилета специально для пассажиров выступил ансамбль Росгвардии и с песнями и плясками исполнили все самые известные новогодние - и не только – хиты: «Звенит январская вьюга», «Первым делом самолеты», «Пять минут» и другие.

Показываем отрывок новогоднего выступления:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/752520" frameborder="0"></iframe> В Кольцово устроили предновогоднее шоу для пассажиров.Видео: пресс-служба аэропорта Кольцово

Кстати, не так давно мы рассказывали о рейсах, которые закроют 2019-й и откроют 2020 год. В праздники аэропорт отдыхать точно не будет – у него запланировано больше полутора тысяч рейсов.

ИСТОЧНИК KP.RU