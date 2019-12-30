Спели про самолеты, вьюгу и «Пять минут»: в Кольцово устроили предновогодние песни и пляски
В аэропорту Кольцово уже вовсю готовятся к новогодним праздникам – встречают прилетающих не только колючими морозами (с утра столбики термометров опустились до -30), но и праздничным настроением.
Фото: пресс-служба аэропорта Кольцово
Сегодня, 30 декабря, в зоне прилета специально для пассажиров выступил ансамбль Росгвардии и с песнями и плясками исполнили все самые известные новогодние - и не только – хиты: «Звенит январская вьюга», «Первым делом самолеты», «Пять минут» и другие.
Показываем отрывок новогоднего выступления:
В Кольцово устроили предновогоднее шоу для пассажиров.Видео: пресс-служба аэропорта Кольцово
Кстати, не так давно мы рассказывали о рейсах, которые закроют 2019-й и откроют 2020 год. В праздники аэропорт отдыхать точно не будет – у него запланировано больше полутора тысяч рейсов.
ИСТОЧНИК KP.RU