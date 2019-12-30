В Екатеринбурге прикрыли интернет-магазины, продающие таблетки для похудения

СЕГОДНЯ 10:54 2019-12-30T10:54:43+03:00

В них был перечень противопоказаний

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Прокуратура Екатеринбурга «прошерстила» Интернет в ходе очередной проверки и выявила пять сайтов, на которых без рецептов от врачей перепродавали таблетки для похудения.

- Реализация таких веществ дистанционным способом без предъявления рецепта от медицинской организации является незаконной, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - Кроме того, лекарственный препарат содержит обширный перечень противопоказаний, а также побочных эффектов, способных вызвать существенный вред здоровью.

Доступ к лекарствам был открытым. В итоге, прокуратура обратилась в суд с требованием закрыть все пять сайтов, чтобы люди не могли на них попасть и заказать вредные таблетки. Суд требования удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU