В Екатеринбурге прикрыли интернет-магазины, продающие таблетки для похудения
Прокуратура Екатеринбурга «прошерстила» Интернет в ходе очередной проверки и выявила пять сайтов, на которых без рецептов от врачей перепродавали таблетки для похудения.
- Реализация таких веществ дистанционным способом без предъявления рецепта от медицинской организации является незаконной, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - Кроме того, лекарственный препарат содержит обширный перечень противопоказаний, а также побочных эффектов, способных вызвать существенный вред здоровью.
Доступ к лекарствам был открытым. В итоге, прокуратура обратилась в суд с требованием закрыть все пять сайтов, чтобы люди не могли на них попасть и заказать вредные таблетки. Суд требования удовлетворил.
ИСТОЧНИК KP.RU