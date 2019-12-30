Хотел выбросить и сбежать: в Екатеринбурге поймали мужчину, который пытался провезти три килограмма наркотиков

СЕГОДНЯ 10:05 2019-12-30T10:09:44+03:00

Ранее он уже сидел в тюрьме за аналогичные преступления

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В Екатеринбурге полицейские задержали 58-летнего мужчину, который хотел провезти больше трех килограммов наркотиков. В ходе оперативных действий они установили один из возможных каналов поставок наркотиков в уральскую столицу.

- Предположительно, крупные партии наркотиков отправлялись поездами и электричками, а затем на территории города наркотик расфасовывался на более мелкие партии, - рассказали в УТ МВД России по УрФО. – В дальнейшем был установлен возможный получатель и сбытчик крупных партий.

Фото: УТ МВД России по УрФО

Им оказался местный житель Екатеринбурга, ранее уже судимый. Его, в итоге, задержали с поличным: он попытался выбросить черный пакет и скрыться, однако был вовремя задержан бойцами ОМОН.

- В пакете во время досмотра обнаружили три свертка с порошкообразным веществом кремового цвета, - добавили в транспортной полиции. – Проведенное исследование подтвердило, что внутри был героин с синтетическими примесями. Общий вес составил 2,9 килограммов, что является особо крупным размером.

На задержанного мужчину завели уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере». Оказалось, что он был неоднократно судим. Два года назад он вышел из колонии, где сидел по аналогичной статье. Сейчас до решения суда он будет находиться под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU