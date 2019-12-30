Использовали «отвороты» и хитрость: на Урале под суд отправили банду «черных риэлторов», укравших 25 миллионов

СЕГОДНЯ 09:37 2019-12-30T09:40:21+03:00

Они орудовали на территории Полевского четыре года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Они орудовали на территории Полевского четыре года

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На Урале под суд отправили банду из семи «черных риэлторов», которых обвиняют по статье «Мошенничество». За четыре года, с 2013-го по 2017, они обманули порядка 20 человек, ущерб составил 25 миллионов рублей.

Действуя под прикрытием ООО, участники на территории Полевского находили граждан, злоупотребляющих алкоголем и имеющих большие долги по «коммуналке». Путем обмана они склоняли их к продаже недвижимости, обещая тем самым погасить долги перед УК и помочь приобрести другую квартиру на вырученные деньги.

Но, по факту, деньги они похищали или переписывали жилье на себя. Всех аферистов задержали в мае 2017 года.

- У каждого члена шайки, среди которых были даже бывшие силовики, имелись свои персональные обязанности, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. – Кто-то отвечал за юридическую и силовую поддержку, кто-то – за подделку подписи в договорах купли-продажи.

В деле даже фигурирует «потомственная ведьма», которая использовала оккультные обряды и «отвороты», чтобы повлиять на ход следствия.

Силовики допросили больше 100 лиц и провели больше 20 очных ставок. Изъяты и внимательно изучены регистрационные документы по всем объектам недвижимости, а также часть похищенных денег.

- Одному из потерпевших возвращено право собственности на квартиру, на другой объект недвижимости наложен арест, - добавил Горелых. – Громкое дело состоит из 79 томов. В настоящее время материалы направлены в суд Полевского для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU