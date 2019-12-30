Провожать пассажиров Кольцово будет новым голосом

СЕГОДНЯ 09:12 2019-12-30T09:12:54+03:00

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Аэропорт Кольцово вступает в 2020 год с изменениями – накануне там ввели в эксплуатацию новую систему визуального (табло рейсов) и звукового (голос диктора) информирования пассажиров.

- Табло имеет теперь современный дизайн: данные о рейсах выведены на сером фоне, для удобства восприятия оно разделено на контрастные информационные блоки, - отметили в пресс-службе аэропорта. – На нем представлена информация о статусе рейса, номере стойки регистрации и выхода на посадку.

Фото: пресс-служба Кольцово

А вот сведения о код-шеринговых рейсах, которые обслуживаются несколькими перевозчиками, теперь отображаются не в отдельных строках, а в одной, периодически сменяя друг друга.

Из динамиков вещает теперь голос, который принадлежит диктору одного из федеральных телеканалов. Гибкая система настройки звукового модуля позволяет не только своевременно транслировать типовые сообщения, но и максимально быстро переводить их на разные языки.

ИСТОЧНИК KP.RU