2019-12-30T08:54:01+03:00
Происшествия

На Урале неизвестные «штрафуют» бизнесменов по фальшивым документам

Прокуратура возбудила уголовное дело, чтобы найти мошенников
Мария Трапезникова
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На Урале неизвестные «штрафуют» бизнесменов по фальшивым документам, прокуратура ищет мошенниковНа Урале неизвестные «штрафуют» бизнесменов по фальшивым документам, прокуратура ищет мошенниковФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Свердловская прокуратура возбудила уголовное дело по факту мошенничества под видом штрафов с предпринимателей якобы за нарушения трудового законодательства. Больше 250 свердловчан получили от неизвестных поддельные документы, в которых прописывалась сумма штрафа, которую они должны оплатить.

- Направляемые требования об уплате и постановления о назначении административного наказания были оформлены на бланке Госинспекции труда в Свердловской области, - отметили в пресс-службе региональной прокуратуры. – Исполнитель на документах не был указан, имеется фамилия замруководителя Инспекции, а также стоит несуществующая подпись.

Кроме того, реквизиты, которые были указаны на бланке, не принадлежали Инспекции. При этом само ведомство никаких проверок в отношении этих предпринимателей не устраивало и штрафов не назначало.

- По уголовному делу запланирован комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств преступления и лиц, которые его совершили, - добавили в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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На Урале неизвестные «штрафуют» бизнесменов по фальшивым документам
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