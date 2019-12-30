Была в пуховике и кроссовках: на Урале ищут 15-летнюю школьницу, пропавшую пять дней назад

СЕГОДНЯ 08:28 2019-12-30T08:30:21+03:00

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Анастасии, просят обратиться в полицию. Фото: УМВД по Североуральску

Анастасия Вершинина ушла из дома в 21:00, с тех пор ее никто не видел

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В Североуральске полиция ищет девятиклассницу, пропавшую пять дней назад. 15-летняя ученица школы №8 Анастасия Вершинина ушла из дома 25 декабря в 21:00. С тех пор девушка не выходит на связь.

- Приметы пропавшей: рост 160 см., волосы длинные черные крашеные, глаза светлые, брови темные дугообразные, губы полные, худощавого телосложения, - рассказывают в УМВД по Североуральску.

Анастасия была одета в белый пуховик длинной до колен, с белым мехом на капюшоне, штаны черного цвета и белые кроссовки. Шапки на девушке не было.

- Располагающих информацией о местонахождении Вершининой Анастасии, убедительно просим сообщить в дежурную часть ОМВД России по городу Североуральску. Телефон: 8(34380) 2-05-45 или 02, с сотового телефона: 9-02, - уточняют в городской полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU