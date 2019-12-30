Не отвечала требованиям пожарных: в Екатеринбурге приставы сняли с петель дверь-нарушительницу

СЕГОДНЯ 07:44 2019-12-30T07:44:39+03:00

Владелицу просили сделать это добровольно, однако она продолжала игнорировать постановления суда

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В Екатеринбурге судебные приставы демонтировали металлическую дверь, которая находилась на межлестничной площадке в одном из жилых домов. Она нарушала нормы пожарной безопасности, а также не допускала других собственников квартир к общему имуществу.

- Судебным приставом-исполнителем неоднократно выставлялись требования должнику о добровольном исполнении решения суда своими силами, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – Однако она к демонтажу так и не приступила.

Тогда приставы решили сделать все своими силами: с помощью УК они сняли дверь с петель.

ИСТОЧНИК KP.RU