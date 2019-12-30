«Глаз просто выпал и висел в месиве»: волонтеры из Екатеринбурга спасают одноглазую кошку, которую переехала машина

СЕГОДНЯ 07:21 2019-12-30T07:26:34+03:00

Сейчас ей уже сделали операцию, пока что она находится в стационаре

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В субботу в фонд «Зоозащита», что находится в Екатеринбурге, поступил тревожный звонок от продавца одного из городских киосков – мол, приезжайте скорее, помогите, кошка умирает. Волонтеры приехали на место практически мгновенно. То, что они увидели, вызывало ужас.

- Кошка приползла в киоск, вся измученная, как один большой кусок грязи и крови. Продавца киоска, конечно, шокировало состояние ее глаза – он просто выпал и висел в месиве, - рассказывают волонтеры в «Зоозащите». – Видимо, Аю [так называли кошку – прим. ред.] сбила машина.

В таком состоянии малышку подобрали. Фото: "Зоозащита"

Малышку сразу же увезли в клинику и провели все необходимые процедуры: сделали операцию и УЗИ. Кроме глаза, который находится в самом плачевном состоянии, никаких других травм у нее не обнаружили – кости и внутренние органы целы.

- Но глаз придется удалять, его не спасти, - отмечают волонтеры. – Пока что Ая находится в стационаре. Взяли у нее анализы крови. Оказалось, что кошечка не старше 1,5 лет. Очень ласковая, уже мурлычет вовсю – так она, бедняжка, благодарит своих спасителей.

Волонтеры уже ищут для малышки любящих хозяев и отмечают, что отсутствие глаза никак не повлияет на качество ее жизни, «а вот сердце ее любить будет еще больше». Если вы хотите взять кошку себе, напишите волонтерам в «Зоозащиту», они вас проконсультируют.

ИСТОЧНИК KP.RU