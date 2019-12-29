2019-12-29T20:42:00+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге водитель «Лады» влетел в автобус и погиб

Легковушка выехала на встречную полосу [ФОТО]
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Легковушка выехала на полосу встречного движения. Фото: отделение пропаганды ГИБДД ЕкатеринбургаЛегковушка выехала на полосу встречного движения. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге на Химмаше в 16:10 29 декабря произошла смертельная авария, в которой погиб водитель легкового автомобиля. ДТП случилось напротив дома №1 по улице Труженников.

Как выяснилось, 36-летний мужчина ехал на «Ладе Калине» по улице Труженников со стороны Грибоедова в сторону Димитрова. В какой-то момент он вылетел на полосу встречного движения, где ехал рейсовый автобус №19 марки «Мерседес». Лобового столкновения избежать не удалось.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Мужчина в легковом автомобиле скончался от полученных травм до приезда бригады скорой помощи. Автобусом управлял 48-летний мужчина со стажем вождения 27 лет. В автобусе никто не пострадал.

- На месте ДТП сотрудники ГИБДД провели все необходимые замеры, составлены процессуальные документы, опрошены водитель автобуса и очевидцы происшествия. Причины аварии установят в ходе расследования, после чего будет принято мотивировочное решение, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге водитель «Лады» влетел в автобус и погиб
Ее очень ждет мама: на Урале третий месяц ищут девушку с татуировкой на лодыжке
Тимур Батрутдинов не решился на отношения с красавицей из Екатеринбурга
Обморок: самолет вылетел из Кольцово в ОАЭ, но вернулся
Как будут работать больницы и поликлиники Екатеринбурга в праздники: график
К Новому году в Екатеринбург придут «колючие» морозы
Шла сквозь огонь: в Березовском во время пожара пострадала женщина
Грабитель, ранивший охранника заправки в Камышлове, забрал из кассы 17 тысяч рублей
В Свердловской области на заправочных станциях поставили стойки с буклетами для туристов
Из Екатеринбурга в Верхотурье в праздник Святого Симеона для паломников запустят бесплатную электричку
На дорогах Свердловской области более 300 снегоуборочных машин ликвидируют последствия снегопада
Это любовь: жители Свердловской области спешат создать семьи 31 декабря
В новогодние праздники экстренные службы Екатеринбурга будут дежурить круглосуточно
Прокуратура организовала проверку после экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний»
Появились кадры экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» в Кольцово
Самолет «Уральских авиалиний», на борту которого нашли неисправность, совершил посадку в Екатеринбурге
Тянули с лета: в Екатеринбурге открыли благоустроенный сквер за Оперным театром