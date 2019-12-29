В Екатеринбурге водитель «Лады» влетел в автобус и погиб

СЕГОДНЯ 20:41 2019-12-29T20:42:00+03:00

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В Екатеринбурге на Химмаше в 16:10 29 декабря произошла смертельная авария, в которой погиб водитель легкового автомобиля. ДТП случилось напротив дома №1 по улице Труженников.

Как выяснилось, 36-летний мужчина ехал на «Ладе Калине» по улице Труженников со стороны Грибоедова в сторону Димитрова. В какой-то момент он вылетел на полосу встречного движения, где ехал рейсовый автобус №19 марки «Мерседес». Лобового столкновения избежать не удалось.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Мужчина в легковом автомобиле скончался от полученных травм до приезда бригады скорой помощи. Автобусом управлял 48-летний мужчина со стажем вождения 27 лет. В автобусе никто не пострадал.

- На месте ДТП сотрудники ГИБДД провели все необходимые замеры, составлены процессуальные документы, опрошены водитель автобуса и очевидцы происшествия. Причины аварии установят в ходе расследования, после чего будет принято мотивировочное решение, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU