Ее очень ждет мама: на Урале третий месяц ищут девушку с татуировкой на лодыжке

СЕГОДНЯ 18:46 2019-12-29T18:47:04+03:00

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С 17 октября 2019 года в Свердловской области ищут 24-летнюю Кристину Герасимову, которая ушла из дома и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно. Девушку очень ждет мама.

- Доченька, я очень тебя люблю и жду! В любой ситуации пойму и поддержку, - написала женщина в социальной сети.

В день исчезновения Кристина была одета в куртку синего цвета, темно синие джинсы, голубые кроссовки. С собой у девушки была сумочка бело-серого цвета. Рост Кристины – 164 сантиметра, среднее телосложение, волосы русые до плеч. Особые приметы – татуировка на лодыжке в виде надписи латынью.

Фото: поисковый отряд "Скорпион"

Ели у вас есть информация о местонахождении Кристины Герасимовой, можно обратиться в полицию по телефонам 02 и 102, а также в поисковый отряд «Скорпион» по телефону 8 904 172 05 95.

ИСТОЧНИК KP.RU