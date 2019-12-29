Ее очень ждет мама: на Урале третий месяц ищут девушку с татуировкой на лодыжке
С 17 октября 2019 года в Свердловской области ищут 24-летнюю Кристину Герасимову, которая ушла из дома и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно. Девушку очень ждет мама.
- Доченька, я очень тебя люблю и жду! В любой ситуации пойму и поддержку, - написала женщина в социальной сети.
В день исчезновения Кристина была одета в куртку синего цвета, темно синие джинсы, голубые кроссовки. С собой у девушки была сумочка бело-серого цвета. Рост Кристины – 164 сантиметра, среднее телосложение, волосы русые до плеч. Особые приметы – татуировка на лодыжке в виде надписи латынью.
Фото: поисковый отряд "Скорпион"
Ели у вас есть информация о местонахождении Кристины Герасимовой, можно обратиться в полицию по телефонам 02 и 102, а также в поисковый отряд «Скорпион» по телефону 8 904 172 05 95.
ИСТОЧНИК KP.RU