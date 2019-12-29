К Новому году в Екатеринбург придут «колючие» морозы

СЕГОДНЯ 09:58 2019-12-29T10:01:36+03:00

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Нынешний декабрь на Урале по-настоящему зимним назвать сложно – температура воздуха редко опускалась ниже отметки в -10 градусов.

Однако перед Новым годом в Екатеринбург придут настоящие морозы. Но продержатся они совсем недолго.

В воскресенье, 29 декабря, в городе без осадков, днем – 14 градусов, к ночи похолодает до – 19. В понедельник, 30 декабря, в Екатеринбурге столбики термометров опустятся до отметки в – 21 градус, а ночью похолодает до минус 24 градусов.

В последний день уходящего года в уральской столице ожидается всего – 7 градусов, причем и днем, и ночью. 1 января в городе будет всего – 3.

ИСТОЧНИК KP.RU