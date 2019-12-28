2019-12-28T08:29:01+03:00
Общество

«Поднимите себе новогоднее настроение – посмотрите в небо»: над Екатеринбургом можно будет увидеть гигантскую Венеру

Рассказываем, где и когда
Мария Трапезникова
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В небе над Екатеринбургом можно будет увидеть ВенеруВ небе над Екатеринбургом можно будет увидеть ВенеруФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Жители Екатеринбурга завтра, 29 декабря, смогут увидеть гигантскую Венеру на ночном звездном небе. Эта планета является ярчайшей из всех существующих. О том, когда и где ее можно будет разглядеть, рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

- Поднимите себе новогоднее настроение – посмотрите вечером на серп Луны 29 декабря. Рядом с Луной вы сможете увидеть ярчайшую планету неба – Венеру. Найти красивую пару можно в юго-западной части неба низко над горизонтом, - отметил Санакоев.

Фото: Владилен Санакоев

Фото: Владилен Санакоев

Сервис погоды Gismeteo.ru обещает ясное небо, так что, если вдруг прояснит и 28 декабря, вид будет не менее впечатляющий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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