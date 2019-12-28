«Поднимите себе новогоднее настроение – посмотрите в небо»: над Екатеринбургом можно будет увидеть гигантскую Венеру
Жители Екатеринбурга завтра, 29 декабря, смогут увидеть гигантскую Венеру на ночном звездном небе. Эта планета является ярчайшей из всех существующих. О том, когда и где ее можно будет разглядеть, рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.
- Поднимите себе новогоднее настроение – посмотрите вечером на серп Луны 29 декабря. Рядом с Луной вы сможете увидеть ярчайшую планету неба – Венеру. Найти красивую пару можно в юго-западной части неба низко над горизонтом, - отметил Санакоев.
Фото: Владилен Санакоев
Сервис погоды Gismeteo.ru обещает ясное небо, так что, если вдруг прояснит и 28 декабря, вид будет не менее впечатляющий.
ИСТОЧНИК KP.RU