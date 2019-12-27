2019-12-27T17:10:36+03:00
Общество

На Урал надвигается снегопад и метель

Непогода придет в Свердловскую область завтра
Алина СУРИНА
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Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях выпустили в МЧСПредупреждение о неблагоприятных погодных условиях выпустили в МЧСФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Урал надвигается снегопад и метель. Непогода придет в Свердловскую область завтра - 28 декабря. Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях выпустили в МЧС.

- Главное управление МЧС России по Свердловской области убедительно рекомендует свердловчанам в период непогоды соблюдать меры личной безопасности, беречь себя и своих близких, - сказали в МЧС Свердловской области.

Спасатели призывают водителей соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, а также быть осторожными при совершении манёвров на дороге. Пешеходам спасатели напоминают, что во время снегопада необходимо быть особенно осторожными при ходьбе, чтобы не упасть и не получить повреждений. В МЧС напоминают, если вам потребуется помощь, звоните по телефону пожарных и спасателей – «101» или «112» - единый номер вызова экстренных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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