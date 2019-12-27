СЕГОДНЯ 08:55 2019-12-27T08:55:24+03:00

Екатеринбуржцы выберут, какой сквер в 2021 году благоустроят первым Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Накануне глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о проведении в Екатеринбурге голосования, в ходе которого горожане выберут, какой сквер в городе благоустроят в первую очередь в 2021 году.

- В середине ноября был организован сбор предложений, чтобы включить выбранные объекты в муниципальную программу, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Так, по итогам, в нее вошли четыре «зеленых» территории: парк Энгельса, летний парк «Уралмаш», Дендрарий в квадрате улиц Мира – Первомайской – Академической – Софьи Ковалевской, и набережная реки Ольховка (от моста через реку до улицы Готвальда). Все эти объекты включили в Перечень общественных территорий для проведения голосования.

Оно пройдет на сайте администрации Екатеринбурга с 9:00 21 января до 9:00 30 января. Итоги подведет муниципальная общественная комиссия.

ИСТОЧНИК KP.RU