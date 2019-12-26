2019-12-26T20:02:58+03:00
Общество

На Урале открыли научно-учебную лабораторию, где детей научат агробиотехнологии

Маленькие уральцы будут изучать биотехнологии, генетику и роботизированную технику
Алина СУРИНА
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Фото: департамент информационной политикиФото: департамент информационной политики
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На Урале открыли научно-учебную лабораторию, где детей научат агробиотехнологии. Первая в Свердловской области лаборатория размещена на базе школы № 7 в селе Патруши. Маленькие уральцы будут изучать биотехнологии, генетику и роботизированную технику. На оснащение лаборатории ушло 12 миллионов рублей.

Фото: департамент информационной политики

Фото: департамент информационной политики

- В школе размещена лаборатория микроклонального размножения растений с современными микроскопами и камерами роста. Следующим этапом станет создание на пришкольном участке современной теплицы для выращивания овощных, плодово-ягодных и цветочно-декоративных культур, - рассказали в департаменте информационной политики.

Как рассказала вице-президент Российской академии наук Ирина Донник, этот проект позволит выявлять детей с научным мышлением уже в первом классе. По ее словам, ориентированным на науку школьникам будет легче вести исследования. Кроме того, такие ребята в дальнейшем будут востребованы современным сельхозпроизводством.

Фото: департамент информационной политики

Фото: департамент информационной политики

ИСТОЧНИК KP.RU

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