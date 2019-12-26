2019-12-26T12:37:06+03:00
Общество

Екатеринбуржец за три тысячи устанавливал клиентам «пиратское» ПО

Хотя на самом деле их стоимость была в разы больше
Мария Трапезникова
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Перед задержанием он установил одному из своих клиентов «пиратку» всего за три тысячи, хотя на самом деле она стоила 465 тысяч рублейПеред задержанием он установил одному из своих клиентов «пиратку» всего за три тысячи, хотя на самом деле она стоила 465 тысяч рублейФото: Евгения ГУСЕВА
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В Екатеринбурге под суд отправили местного 30-летнего жителя, которого обвиняют в том, что он распространял пиратские копии лицензионных программ, чем нарушал их авторские права. Летом этого года он разместил на одном из сайтов объявление об оказании услуг по ремонту и обслуживанию компьютерной техники, а также установке и обслуживанию ПО.

- При этом лицензионного ПО у него не было, в связи с чем, своим потенциальным клиентам он планировал устанавливать пиратские копии, правообладателем которых является одна из известных компаний, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

В сентябре его поймали сотрудники полиции из спецотдела «К» регионального МВД. Перед задержанием он установил одному из своих клиентов «пиратку» всего за три тысячи, хотя на самом деле она стоила 465 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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