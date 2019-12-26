2019-12-26T12:27:03+03:00
Общество

Мэр Екатеринбурга назвал причину снижения рождаемости в городе

Прирост населения по итогам года – всего две тысячи человек
Данил СВЕЧКОВ
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Глава города подвел итоги годаГлава города подвел итоги годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подвел итоги года на пресс-конференции в ТАСС, предоставив цифры по социально-экономическому развитию уральской столицы.

В городе наблюдается печальная ситуация по рождаемости, а, следовательно и по естественному приросту населения. С 24 тысяч новорожденных (такой показатель фиксировали несколько лет назад) цифра упала до 10-11 тысяч младенцев в год.

- Это цена реформ 1990-х годов. С 2017 года снижается рождаемость. Сейчас в фертильный возраст пришло поколение, родившееся в начале 90-х годов прошлого века. Их родилось меньше, поэтому этот момент сказывается на сегодняшней ситуации с рождаемостью, - рассказал мэр Екатеринбурга.

По словам Высокинского, сегодня средняя продолжительность жизни у мужчин в городе – 68 лет, у женщин – 78,6 лет. Естественный прирост населения в 2019 году составил две тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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