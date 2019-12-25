СЕГОДНЯ 18:46 2019-12-25T19:30:10+03:00

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Евгений Куйвашев дал поручение мэру Екатеринбурга найти здание под отделение паллиативной помощи. В следующем году в существующем сейчас отделении добавят 30 коек. Об этом губернатор Свердловской области написал у себя на странице в Instagram. Евгений Куйвашев сегодня - в день памяти Доктора Лизы (Елизавета Глинка погибла три года назад в авиакатастрофе. – ПРИМ.РЕД) посетил пациентов отделения паллиативной помощи при городской больнице №2.

- С момента ее трагической гибели прошло уже 3 года. Но она навсегда останется примером бескорыстной и душевной щедрости, милосердия и сострадания. Думаю, самое главное, что мы сейчас можем сделать в память о ней - это продолжить дело всей ее жизни. Это отделение паллиативной помощи создавалось, в том числе и при участии Доктора Лизы, - написал Евгений Куйвашев в Instagram.

Сейчас в этом отделении паллиативную помощь получают 55 человек. По словам губернатора, в нашем регионе сейчас работает 352 паллиативные койки, в следующем году планируется открыть еще 145.

ИСТОЧНИК KP.RU