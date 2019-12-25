Против семейной пары из Нижнего Тагила, облившей себя бензином, не стали заводить уголовное дело

СЕГОДНЯ 17:47 2019-12-25T17:47:02+03:00

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В начале ноября 2019 году в Нижнем Тагиле судебные приставы пытались выселить из квартиры в доме №51 по улице Дружинина семейную пару – Дмитрия Кашина и Веру Брылову.

Еще в 2017 году приставы возбуждено три исполнительных производства по выселению семейно пары из квартиры, а также «иные производства в пользу различных взыскателей». Однако ранее выселение откладывалось из-за болезни Веры Брыловой.

В этот раз люди, опасаясь остаться без жилья, пригрозили облить себя бензином и поджечь квартиру. После чего Дмитрий Кашин разлил бензин по квартире.

Решение о выселении приостановили до принятия решения правоохранительными органами по привлечению мужчины к уголовной ответственности по статье 318 УК РФ – «Применение насилия в отношении представителя власти». Дело в том, что бензин случайно, как говорит Вера Брылова, попал на одного из приставов.

После проведенной проверки следователи Нижнего Тагила отказали в возбуждении уголовного дела против Дмитрия Кашина, так как не усмотрели в его действиях состава преступления. Об этом "КП-Екатеринбург" адвокат семейной пары.

ИСТОЧНИК KP.RU