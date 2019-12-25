В Екатеринбурге самые большие зарплаты в этом году получили айтишники

СЕГОДНЯ 13:31 2019-12-25T13:33:41+03:00

Больше всего в этом году получили айтишники Фото: Алексей БУЛАТОВ

А в следующем большой спрос будет на таксистов, курьеров и официантов

Изменить размер текста: A A

Сервис «Работа.ру» составил рейтинг самых высокооплачиваемых специальностей за уходящий год. И рассказал, какие профессии будут популярны в следующем. Так, самые высокие зарплаты оказались у айтишников – в среднем, 62,2 тысячи в месяц.

- На втором месте по уровню зарплат в Екатеринбурге оказалась отрасль транспорта и логистики – средняя цифра в конце 2019 года составила 50,9 тысяч рублей в месяц, - рассказали в пресс-службе сервиса. – Екатеринбуржцы, работающие в сфере производства, в конце года получили доход в 48,2 тысячи рублей.

Специалисты в сфере строительства и недвижимости зарабатывали 46,8 тысяч рублей. На шестом месте – представители банковской сферы (около 44 тысяч). Самые низкие зарплаты – у медиков (около 37 тысяч).

Согласно прогнозам Александра Ветеркова, замгенирального директора «Работы.ру», в 2002 году зарплаты повысятся у 25% компаний в городе. Несмотря на то, что IT-сфера достигла критической точки по росту зарплат, эти специалисты все равно могут рассчитывать на повышение.

- В следующем году ожидается высокий спрос на водителей и курьеров, официантов и поваров, мастеров и рабочих, продавцов и кассиров, а также работников строительства, - добавили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU