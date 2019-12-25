Названы регионы с самыми работящими мужчинами

СЕГОДНЯ 12:21 2019-12-25T12:21:13+03:00

Им приходится трудиться больше 41 часа в неделю

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Росстат составил рейтинг регионов России, в которых мужчины трудятся дольше всего. Самыми активными оказались мужчины, проживающие в Томской области, им пришлось работать в третьем квартале 2019 года в среднем 41,6 часа в неделю.

Также в число регионов – лидеров рейтинга попали ХМАО (40,6 часа), Амурская (40,3 часа) и Владимирская (40,3 часа) области. Замыкает пятерку лидеров Калининградская область, где каждую неделю мужчины работают в среднем 40,2 часа, пишет издание NEWS.RU.

Меньше всего официально мужчины работают в Чечне (34,6 часа в неделю), Ингушетии (35,8 часа) и Республике Алтай (36,3 часа). Средний показатель по стране – 38,8 часа, что больше, чем за аналогичный период в 2018 году (38,7 часа).

ИСТОЧНИК KP.RU