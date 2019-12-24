2019-12-24T17:50:44+03:00
Общество

На Урале экс-главу отдела миграции отправили в колонию на 4 года

Женщина организовала незаконное пребывание в России 13 иностранных граждан
Алина СУРИНА
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Женщина организовала незаконное пребывание в России 13 иностранных гражданЖенщина организовала незаконное пребывание в России 13 иностранных гражданФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Урале экс-главу отдела миграции Татьяну Казакову отправили в колонию на 4 года. Женщина организовала незаконное пребывание в России 13 иностранных граждан. Подстрекал ее к этому индивидуальный предприниматель Саяра Азиз оглы Ахундов. Ему придется провести в тюрьме на год меньше.

- Предприниматель по согласованию с бывшим начальником отдела по вопросам миграции намеренно подыскивал иностранных граждан для осуществления строительных работ на территории Серова и Краснотурьинска без разрешения на работу либо патента. Бывший начальник отдела по вопросам миграции, в свою очередь, принимала меры к не привлечению иностранных граждан к административной ответственности, препятствуя их последующему выдворению с территории Российской Федерации, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Кроме того, зная, что территории Серовского и Краснотурьинского городских округов являются регламентированными для посещения иностранных граждан, Татьяна по просьбе предпринимателя организовывала фиктивную постановку на учет в жилых помещениях своих родственников и знакомых за денежное вознаграждение.

-Выявили и изобличили должностное лицо сотрудники полиции из уголовного розыска ОВД Серова вместе с коллегами из ФСБ. Уволили женщину еще 22 октября 2018 года по отрицательным мотивам. Из числа руководителей ОВД Серова никто не наказан за свою подчиненную, так как преступление было выявлено собственными силами, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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