За месяц Екатеринбург избавился от 133 тысяч тонн снега

СЕГОДНЯ 12:25 2019-12-24T15:04:02+03:00

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Только за первый месяц зимы из Екатеринбурга вывезли 133 тысячи тонн снега. Даже несмотря на такое большое количество сугробов, работы по очистке улиц продолжаются до сих пор. Перед новогодними праздниками все районные службы благоустройства работают в усиленном режиме - и днем, и ночью.

- В ночь с 23 на 24 декабря из столицы Урала вывезли почти 10 тысяч тонн снега. На улицах города работали 364 спецмашины и 147 рабочих, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Для обработки проезжей части дорог и тротуаров было использовано 77 тонн противоледного реагента и 18 тонн мелкофракционного щебня.

Вывозить сугробы за город рабочие продолжают до сих пор. Особое внимание коммунальщики обращают на маршруты общественного транспорта, а также подъезды к школам, больницам и детским садам.

ИСТОЧНИК KP.RU