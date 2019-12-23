На Урале завершились поиски многодетного отца
Мужчину искали десять дней
Фото: сообщество "Район Вторчермет"
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В Екатеринбурге завершились поиски многодетного отца. Мужчину искали десять дней - он пропал 13 декабря. Забегалова Руслана Юрьевича ждали дома жена и трое детей. Екатеринбуржца нашли живым. Об этом сообщает поисковой отряд «Прорыв». В группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург» пишут, что обстоятельства, при которых мужчина был найден, не разглашаются.
У волонтеров «Прорыва», которые занимались поисками екатеринбуржца, оперативно комментарий получить не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU