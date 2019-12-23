2019-12-23T16:04:31+03:00
Происшествия

Пытался смыть кровь с подушек: в Екатеринбурге бездомный убил собутыльника и спрятался на балконе

Но его быстро поймали следователи
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба СКР по Свердловской областиФото: пресс-служба СКР по Свердловской области
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В Екатеринбурге утром, 20 декабря, на крыше пристроя к одному из домов по улице Белинского обнаружили тело мужчину. В его гибели обнаружили следы насильственной смерти в виде черепно-мозговой травмы.

Чуть позже задержали возможного подозреваемого - 31-летнего бездомного мужчину, которого ранее уже судили за схожее преступление.

- По версии следствия, поводом для расправы над потерпевшим послужил конфликт в ходе совместного застолья, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. - Бездомный нанес своему оппоненту множественные удары тупым твердым предметом по голове.

От полученной черепно-мозговой травмы его собутыльник скончался на месте. Чтобы скрыть преступление, мужчина решил спрятать тело: он выкинул его в окно и замыл следы крови в квартире. А после этого спрятался на балконе - там его и задержали следователи.

- Наличие следов крови было обнаружено криминалистами во время обследования современной техникой, - добавили в СКР. - Следователи продолжают сбор улик, в ближайшее время решится вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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