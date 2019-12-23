2019-12-23T09:25:16+03:00
Общество

Лисица, изумруд или Хозяйка Медной горы: в Екатеринбурге выбирают талисман Универсиады-2023

Оставить свое предложение можно до 20 января
Мария Трапезникова
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Фото: скриншот с сайтаФото: скриншот с сайта
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В Екатеринбурге начали выбирать талисман для будущей Универсиады-2023. На сайте, который был специально для этого создан, можно выбрать животных, сказочных персонажей или драгоценности/растения.

В списке животных есть кабан, волк, лось, енотовидная собака, черный аист, северный олень, бурый медведь, лиса и соболь. В списке сказочных персонажей – герои сказок Бажова: Серебряное копытце, хозяйка Медной горы, Каменный цветок. Среди драгоценностей – изумруд, топаз, уральская лиственница. Если участников опроса не устраивает никто из предложенных, можно представить собственного персонажа.

Фото: скриншот с сайта

Фото: скриншот с сайта

- Талисман Универсиады-2023 должен прочно ассоциироваться с Екатеринбургом, Свердловской областью и быть запоминающимся символом для тысяч студентов со всего мира, - указано на сайте.

По итогу, будет отобрано три варианта. В состав жюри войдут профессиональные художники, иллюстраторы и мультипликаторы и известные екатеринбуржцы: артисты, блогеры, журналисты. Отрисовку доверят студентам художественных вузов Екатеринбурга. Голосование пройдет до 20 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Лисица, изумруд или Хозяйка Медной горы: в Екатеринбурге выбирают талисман Универсиады-2023
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