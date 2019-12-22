2019-12-22T14:57:48+03:00
Общество

Расчехляйтесь: Екатеринбург накроет резкое потепление

Рассказываем, какая погода ждет горожан в ближайшие дни
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге ожидается резкое потепление - кажется, Дед Мороз недоволенВ Екатеринбурге ожидается резкое потепление - кажется, Дед Мороз недоволенФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Кажется, рано еще думать о холодах и заморозках, которые придут в Екатеринбург под Новый год. Завтра впору снимать толстые шубы, потому что горожан ждет резкое потепление. Рассказываем о погоде подробнее.

По данным Уралгидрометцентра, в ночь на понедельник, 23 декабря, еще подержится холодная температура - до -16. Зато днем столбики термометров резко поползут вверх - до -5, вечером может пройти небольшой снег. На дорогах обещают сильную гололедицу, так что будьте аккуратны.

В ночь на вторник, 24 декабря, температура останется на том же уровне - около -5…-7. Днем потеплеет до -2, может пройти небольшой снег. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра - они могут достигнуть 15 м/сек.

В ночь на среду, 25 декабря, будет -4…-6, днем до -2. Может пройти слабый снег, ожидаются порывы ветра до 15 м/сек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Расчехляйтесь: Екатеринбург накроет резкое потепление
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