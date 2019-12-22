2019-12-22T10:04:03+03:00
Общество

На Урале третьи сутки ищут Михаила Горбачева

У мужчины шрам на животе
Мария Трапезникова
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Фото: ПСО ABRISФото: ПСО ABRIS
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В Первоуральске, что в Свердловской области, полиция и волонтеры третьи сутки прочесывают окрестности в поисках 60-летнего Горбачева Михаила Михайловича. Мужчина пропал еще 19 декабря - с тех пор от него никаких известий. О пропаже сообщили в ПСО ABRIS и заметили, что ему, возможно, понадобиться медпомощь.

Особые приметы: шрам на животе.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, серые глаза, седые короткие волосы.

В день пропажи был одет в темно-синий пуховик, черную шапку, черные строгие брюки и черные ботинки.

Если вы вдруг видели где-то Михаила Михайловича или знаете, где он может находиться, сообщите по телефонам: 8 (961) 767-17-49 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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