У фирмы из Екатеринбурга забрали грузовики и автобусы из-за долгов в пять миллионов
В Екатеринбурге судебные приставы конфисковали у фирмы 13 автомобилей из-за долгов в пять миллионов рублей. Между должником и взыскателем когда-то было заключено мировое соглашение, которое не было исполнено должником самостоятельно.
- Тогда взыскатель обратился в суд за получением исполнительного документа и предъявил его в Кировский районный суд, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – Приставы арестовали счета в банках и конфисковали 13 ТС: два «КамАЗа», четыре «МАЗа», автобус и другие машины.
Однако решающим фактором для фирмы стало то, что она висит на официальном сайте судебный приставов в графе «Должник». Эта информация помешала организации участвовать в нескольких тендерах и продать несколько автомобилей.
Поэтому вскоре представитель фирмы пришел к приставу на прием и на следующий день оплатил все долги.
ИСТОЧНИК KP.RU