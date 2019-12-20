2019-12-20T07:21:52+03:00
Общество

У фирмы из Екатеринбурга забрали грузовики и автобусы из-за долгов в пять миллионов

Ее вывесили на сайте УФССП в графе «должник», что мешало ей заниматься продажами
Мария Трапезникова
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У фирмы забрали грузовики из-за долгов в пять миллионовУ фирмы забрали грузовики из-за долгов в пять миллионовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге судебные приставы конфисковали у фирмы 13 автомобилей из-за долгов в пять миллионов рублей. Между должником и взыскателем когда-то было заключено мировое соглашение, которое не было исполнено должником самостоятельно.

- Тогда взыскатель обратился в суд за получением исполнительного документа и предъявил его в Кировский районный суд, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – Приставы арестовали счета в банках и конфисковали 13 ТС: два «КамАЗа», четыре «МАЗа», автобус и другие машины.

Однако решающим фактором для фирмы стало то, что она висит на официальном сайте судебный приставов в графе «Должник». Эта информация помешала организации участвовать в нескольких тендерах и продать несколько автомобилей.

Поэтому вскоре представитель фирмы пришел к приставу на прием и на следующий день оплатил все долги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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