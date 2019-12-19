В Академическом открыли «морской» детсад на четыре тысячи мест

СЕГОДНЯ 14:16 2019-12-19T15:01:40+03:00

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В Екатеринбурге, в микрорайоне Академический, сегодня торжественно открыли новый детский сад № 43. Трехэтажное здание, оформленное в «морском» стиле, площадью 4 231 «квадрат» рассчитано на 250 мест - это 10 групп, две из которых будут ясельными.

- Здесь есть музыкальный и спортивный залы с тренажерами, на пищеблоке и в прачечной уже установлено новое современное оборудование, приобретены удобная и нарядная мебель, книги, игрушки, развивающие пособия, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. - На территории детского сада построили игровые площадки, веранды, дорожки и проезды.

- Садик оснащен самыми современными технологиями. И он очень нужен развивающемуся микрорайону, где проживает много молодых семей, появляются на свет дети, - отметил первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик.

В мэрии также отметили, что с 23 декабря этого года в садике уже откроются четыре группы кратковременного пребывания детей, а с 9 января 2020 года заработают уже все 10 групп.

ИСТОЧНИК KP.RU