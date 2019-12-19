На Урале почтовики отравились неизвестным веществом во время работы

СЕГОДНЯ 13:43 2019-12-19T13:43:00+03:00

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В Нижнем Тагиле пару дней назад, 17 декабря, несколько сотрудников почтового отделения во время обработки утренней почти отравились неизвестным веществом. Работники почувствовали недомогание и пожаловались на резь в глазах.

Их сразу же госпитализировали, а отделение связи временно закрыли – до выяснения обстоятельств. На место выезжали сотрудники МЧС и Роспотребнадзора.

- С 19 декабря отделение возобновило свою работу в ограниченном режиме: будет осуществляться выдача письменной корреспонденции и посылок, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе «Почты России». – С 21 декабря работа вернется в штатный режим.

Сейчас спецалисты уже получили экспертное заключение Роспотребнадзора о безопасности дальнейшей эксплуатации помещения. Причины и обстоятельства отравления работников выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU