На Урале почтовики отравились неизвестным веществом во время работы
В Нижнем Тагиле пару дней назад, 17 декабря, несколько сотрудников почтового отделения во время обработки утренней почти отравились неизвестным веществом. Работники почувствовали недомогание и пожаловались на резь в глазах.
Их сразу же госпитализировали, а отделение связи временно закрыли – до выяснения обстоятельств. На место выезжали сотрудники МЧС и Роспотребнадзора.
- С 19 декабря отделение возобновило свою работу в ограниченном режиме: будет осуществляться выдача письменной корреспонденции и посылок, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе «Почты России». – С 21 декабря работа вернется в штатный режим.
Сейчас спецалисты уже получили экспертное заключение Роспотребнадзора о безопасности дальнейшей эксплуатации помещения. Причины и обстоятельства отравления работников выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU