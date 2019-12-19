2019-12-19T13:43:00+03:00
Происшествия

На Урале почтовики отравились неизвестным веществом во время работы

Их госпитализировали, сейчас выясняются причины
Мария Трапезникова
Поделиться:
В Нижнем Тагиле почтовики отравились вредными парамиВ Нижнем Тагиле почтовики отравились вредными парамиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Нижнем Тагиле пару дней назад, 17 декабря, несколько сотрудников почтового отделения во время обработки утренней почти отравились неизвестным веществом. Работники почувствовали недомогание и пожаловались на резь в глазах.

Их сразу же госпитализировали, а отделение связи временно закрыли – до выяснения обстоятельств. На место выезжали сотрудники МЧС и Роспотребнадзора.

- С 19 декабря отделение возобновило свою работу в ограниченном режиме: будет осуществляться выдача письменной корреспонденции и посылок, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе «Почты России». – С 21 декабря работа вернется в штатный режим.

Сейчас спецалисты уже получили экспертное заключение Роспотребнадзора о безопасности дальнейшей эксплуатации помещения. Причины и обстоятельства отравления работников выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Автосалон выплатит екатеринбурженке больше 400 тысяч за «скрученный» пробег
Tele2 представила социальный отчет за 2017-2018 годы
На Урале почтовики отравились неизвестным веществом во время работы
ВТБ запускает платформу небанковских сервисов для бизнеса
На Урал обрушатся метели: бороться с ними выйдут почти 60 спецмашин
ЕВРАЗ КГОК на 8 % увеличил производительность автосамосвалов в карьерах
В мэрии Екатеринбурга рассказали, кто виноват в срыве сроков благоустройства
Путин рассказал, как исправить ситуацию с увольнением врачей на Урале
В Нижнем Тагиле в Новый год трамваи будут ходить всю ночь
«Взяли себя в руки и набрались воли»: строителям в сквере у Оперного в Екатеринбурге дали отсрочку еще в два дня
В Екатеринбурге Деды Морозы и Снегурочки в праздники обогатятся
«Есть ремни безопасности? А тахограф? А лицензия?»: на свердловских трассах прошли рейды по междугородним автобусам
Сыграл человеческий фактор: в аварийной посадке военного Ан-12 в Кольцово виноват пилот
В Екатеринбурге в Солнечный поедет еще один автобус
Куйвашев заставил свердловское правительство смотреть пресс-конференцию с Путиным
Екатеринбуржцев снова пригласили бесплатно провериться на рак
Екатеринбуржцев призвали погасить долги до Нового года
«Первая помощь не помогла»: в уральском лесу один охотник по неосторожности смертельно ранил другого
Сергей Исаев прокомментировал прощальный тур «Уральских пельменей»
Обматерил полицейских и пытался сбежать: уралец поссорился с другом и набросился на него с ножом
В окна постучится мороз: к выходным Екатеринбург завалит снегом
С голубыми глазами и русыми волосами: в Екатеринбурге неделю ищут отца троих детей
Оформили очередную сотню: уральские «лисицы» феерично обыграли сборную Бельгии