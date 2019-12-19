Куйвашев заставил свердловское правительство смотреть пресс-конференцию с Путиным

СЕГОДНЯ 09:41 2019-12-19T09:41:19+03:00

Чиновники должны будут оперативно реагировать на все вопросы, которые коснуться Урала

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству региона внимательно смотреть пресс-конференцию с Президентом Путиным. Они должны будут отслеживать и оперативно реагировать на все вопросы, которые коснуться Урала.

- Прошу министров и глав муниципалитетов проанализировать вопросы пресс-конференции, имеющие отношение к Свердловской области, - отметил губернатор во время сегодняшнего заседания правительства. – Необходимо обеспечить оперативное реагирование по всем поручениям в адрес органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Напомним, что пресс-конференция с главой государства пройдет сегодня в 14:00. Всего на нее аккредитовано больше 1 800 журналистов. Они смогут задать Путину самые важные и проблемные вопросы, которые касаются их регионов.

А пока она не началась, можете почитать наш текст про то, о чем спрашивали Путина журналисты во время прошлой конференции. Там тоже много всего интересного.

ИСТОЧНИК KP.RU