Екатеринбуржцев снова пригласили бесплатно провериться на рак

СЕГОДНЯ 09:18 2019-12-19T09:18:52+03:00

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Жителей Ектаеринбурга в очередной раз пригласили пройти бесплатное обследование на рак. Это можно будет сделать сразу в нескольких поликлиниках города. Помимо онколога, вести прием будут терапевты, хирурги, дерматологи и гинекологи.

- Обычно профилактическая акция проводится каждую четвертую субботу месяца, но на этот раз, для удобства жителей города, онкосубботник перенесен на неделю вперед, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Всем, кто хочет проверить здоровье, необходимо будет предварительно записаться по телефону Единой городской регистратуры: 204-76-76. С собой на приём необходимо взять полис ОМС и паспорт. Сходить на прием рекомендуют всем, кому уже исполнилось 30 лет.

Осмотры пройдут в ближайшую субботу, 21 декабря, с 9:00 до 15:00. Рассказываем, куда можно сходить:

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

ИСТОЧНИК KP.RU