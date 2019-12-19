Екатеринбуржцев снова пригласили бесплатно провериться на рак
Жителей Ектаеринбурга в очередной раз пригласили пройти бесплатное обследование на рак. Это можно будет сделать сразу в нескольких поликлиниках города. Помимо онколога, вести прием будут терапевты, хирурги, дерматологи и гинекологи.
- Обычно профилактическая акция проводится каждую четвертую субботу месяца, но на этот раз, для удобства жителей города, онкосубботник перенесен на неделю вперед, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Всем, кто хочет проверить здоровье, необходимо будет предварительно записаться по телефону Единой городской регистратуры: 204-76-76. С собой на приём необходимо взять полис ОМС и паспорт. Сходить на прием рекомендуют всем, кому уже исполнилось 30 лет.
Осмотры пройдут в ближайшую субботу, 21 декабря, с 9:00 до 15:00. Рассказываем, куда можно сходить:
Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга
ИСТОЧНИК KP.RU