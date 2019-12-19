Екатеринбуржцев призвали погасить долги до Нового года

СЕГОДНЯ 09:16 2019-12-19T09:16:24+03:00

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Свердловские судебные приставы посоветовали жителям Екатеринбурга погасить все долги до конца 2019 года. Накануне в регионе стартовала акция «Узнай о своих долгах». Специально для этого в регионе открылись дополнительные мобильные пункты, где можно получить всю информацию.

- Гражданам расскажут о сервисе "Банк данных исполнительных производств" и мобильном приложении "ФССП", которые позволяют получить информацию о долгах, избежав необходимости личного визита к судебным приставам. Кроме того, судебные приставы напомнят о сервисе "Личный кабинет стороны исполнительного производства", с помощью которого можно подать обращения в службу судебных приставов, - сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.

Проконсультироваться можно в Екатеринбурге с 20 декабря. Мобильный пункт будет расположен на ЖД вокзале, у ТЦ «Таганский ряд», в аэропорту «Кольцово» и в ТРЦ «Глобус». Подробную информацию, смотрите на сайте судебных приставов.

О том, как спокойно проводить новый год без долгов, рассказал Артем Балюра, начальник отдела урегулирования задолженностей УФНС РФ по Свердловской области в эфире радио «Комсомольская правда». Подробнее слушайте в подкасте.

В новый год без долгов 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU