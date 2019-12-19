2019-12-19T08:53:23+03:00
Происшествия

«Первая помощь не помогла»: в уральском лесу один охотник по неосторожности смертельно ранил другого

Как это произошло, сейчас выясняют следователи
Мария Трапезникова
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Один охотник случайно застрелил другогоОдин охотник случайно застрелил другогоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Днем 17 декабря в лесу, недалеко от Карпинска, 38-летний житель Краснотурьинска во время охоты случайно застрелил другого охотника – тоже из этого же города. Ему было 56 лет.

- В результате произошедшего мужчина получил огнестрельное ранение нижних конечностей, которое вызывало обильную кровопотерю, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.- Несмотря на оказанную первую помощь, спасти его жизнь не удалось.

Сейчас делом занялись следователи и возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств трагедии. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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