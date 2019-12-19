«Первая помощь не помогла»: в уральском лесу один охотник по неосторожности смертельно ранил другого
Днем 17 декабря в лесу, недалеко от Карпинска, 38-летний житель Краснотурьинска во время охоты случайно застрелил другого охотника – тоже из этого же города. Ему было 56 лет.
- В результате произошедшего мужчина получил огнестрельное ранение нижних конечностей, которое вызывало обильную кровопотерю, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.- Несмотря на оказанную первую помощь, спасти его жизнь не удалось.
Сейчас делом занялись следователи и возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств трагедии. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU